Известный тюменский завод задолжал рабочим 19 миллионов рублей

Тюменский завод «Электрон», признанный банкротом 20 августа, задолжал своим сотрудникам 18,8 млн рублей, общий долг предприятия — 92,9 млн рублей. Такие данные опубликованы в официальном ежеквартальном отчете компании.
«В отношении руководителя компании в мае было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, новых подробностей нет», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Заработная плата рабочим не выплачивалась с апреля. Согласно отчетности, завод задолжал 15 млн налоговой, 10 млн внебюджетным государственным фондам, еще 37,9 млн — поставщикам. Задолженностей перед акционерами нет.
В департаменте инвестполитики области, который ранее оказал господдержку заводу «Электрон», отказались комментировать ситуацию. В госинспекции труда Тюменской области оперативно получить комментарий не удалось, туда направлен запрос.
Как рассказал назначенный арбитражный управляющий предприятия Анатолий Ний, будущее сотрудников определится примерно через месяц, когда он изучит все документы. С председателем совета директоров завода Александром Юффой связаться не удалось — он находится за границей. Как рассказала «URA.RU» его супруга Елена, он «боролся за завод до последнего, но предприятие обанкротилось не по его инициативе».
Завод «Электрон» — одно из старейших предприятий региона, где производилось различное оборудование для компаний тепло-энергетического комплекса.