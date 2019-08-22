Ямальские власти нашли деньги на решение главной проблемы округа

На расселение из аварийного жилья правительство Ямала потратит 35,7 млрд рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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На расселение людей из аварийного жилья правительство Ямала потратит 35,7 млрд рублей. Соответствующую адресную программу утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Всего планируется переселить почти 21 тысячу человек.

«Утвердить прилагаемую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории ЯНАО на 2019—2025 годы», — говорится в тексте документа. В рамках программы расселять также будут жителей домов, износ которых составляет более 70%.

Основная часть финансирования, более 22 млрд рублей, пройдет в 2019—2020 годах. Оставшаяся сумма будет распределена с 2021 по 2025 годы. В документе говорится, что во время действия программы будет переселено 20 902 проживающих в более 7,5 тысячи аварийных домов. Также более 5,7 тысячи малоимущим семьям улучшат жилусловия.

Аварийное жилье — одна из главных проблем в регионе. Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил руководству строительного блока региона переселить как можно больше ямальцев из аварийного жилья. До 2025 года на Ямале планируют расселить почти 600 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Расселение пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» совместно с программой «Сотрудничество».

Национальный проект «Жилье и городская среда» стартовал в октябре прошлого года и продлится до 31 декабря 2024-го. Он направлен на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком и сокращение фонда аварийного и ветхого жилья.