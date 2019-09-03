На комплексе «Запсибнефтехим» в Тобольске идут пусконаладочные работы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дым и зарево над тобольской промышленной площадкой компании «Сибур» возникли из-за пусконаладочных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании. Ранее необычное явление испугало тоболяков.

«В парк хранения „Запсибнефтехима“ (комплекс, который строит „Сибур“) поступила первая партия фракции легких углеводородов. Сейчас активно идут пусконаладочные работы, испытание насосов и заполнение резервуаров», — приводит слова пресс-службы издание «ФедералПресс».

Фото дыма и огня над заводом «Запсибнефтехим» появились в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте». Тюменцы отметили, что испугались из-за дыма и зарева. Впрочем, нашлись и те, кто призвал горожан не паниковать. «С 1 по 8 сентября осуществляется пуск оборудования на пирогазе. Для безопасного протекания процесса в штатном режиме работает факельная установка пиролиза, свет пламени которой и виден на большом расстоянии. Яркости добавляет повышенная облачность и ночное небо», — написал один из участников беседы Прохор Иванов.

Получить оперативный комментарий от компании «Сибур — Тобольск» не удалось. В пресс-службе предприятия не ответили на звонки и сообщения агентства. В МЧС по Тюменской области «URA.RU» сказали, что обращений в их службу по поводу дыма на заводом не поступало.

Фото: группа «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте»