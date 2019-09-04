Навальный «наехал» на Ходорковского из-за трат на «не того» кандидата

Алексей Навальный считает, что в помощи нуждается его сторонник Илья Яшин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Алексей Навальный раскритиковал экс-главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, который тратит деньги на рекламу сайта, где призывает голосовать за представителей «Единой России». О своем недовольстве блогер написал на странице в Facebook.

«Ходорковский оплачивает рекламу своего чудо-сайта, на котором призывает „голосовать по совести“ за Касамару и еще нескольких единороссов. Потому что они что-то там сказали (соврали) против репрессий. <…> Просто прямо вваливает деньги в победу Касамары, как будто ей не хватает тех, что для нее украли из бюджета города», — пишет Навальный.

Блогер отметил, что в помощи нуждается его сторонник, недопущенный к выборам кандидат в Мосгордуму Илья Яшин, который сейчас находится в камере и «пишет посты в фейсбук из тюрьмы». Навальный выразил надежду, что реклама, подготовленная Ходорковским, оплачена не деньгами, «собранными „на политзеков“».

Выборы в законодательные собрания и городские думы пройдут в России 8 сентября. В Кремле проанализируют их итоги и, возможно, изменят правила. Российскую общественную организацию «Открытая Россия», основателем которой является Михаил Ходорковский, уличили в подготовке срыва голосования.