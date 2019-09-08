Тоболяки выбрали нового депутата Фото: Александр Мамаев

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Победителем довыборов депутата Тобольской городской думы стала Татьяна Орлова, выдвинутая партией «Единая Россия». Кандидат набрала 61% голосов, рассказал «URA.RU» источник. Это победа сыграет на руку новому мэру Максиму Афанасьеву.

Данные о голосах за коммунистку Светлану Леврикову и кандидата от ЛДПР Владислава Быкова собеседник агентства не смог назвать. Подсчет голосов продолжается.

Участие в голосовании принимали жители исторической части Тобольска по избирательному округу №20. Явка на 19.30 составила 19,41%.

«Победа оказалась очевидной и вполне прогнозируемой. „Единая Россия“ тщательно подошла к выбору кандидата — Татьяна Орлова узнаваема на своей территории, и у нее присутствует достаточный опыт работы в конструктивном ключе. Конечно, это и репутационная победа — партия власти удержала планку. Эта победа станет поддержкой для нового главы Тобольска Максима Афанасьева в городской думе, он будет знать — пришел человек, который не будет вставлять палки в колеса. Знаю, что его предшественник Владимир Мазур часто сетовал на то, что с депутатским корпусом у него возникают разногласия. Теперь у Афанасьева появилась дополнительная поддержка», — рассказал политолог Андрей Шуклин.

Довыборы в Тобольскую городскую думу по 20-му округу прошли 8 сентября. Вакантное место в местном парламенте появилось после досрочного добровольного сложения полномочий Максимом Кугаевским в мае 2018 года. Депутат покинул думу из-за назначения на должность председателя тренерского совета Союза биатлонистов России.