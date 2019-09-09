Выяснилось, почему убитый в Чечне боевик был одет в форму Росгвардии

Совершивший нападение на сотрудников полиции в Грозном 18-летний злоумышленник похитил форму росгвардейца у своего брата. Помимо формы, мужчина имел при себе оружие и автомобиль, на котором он скрылся в неизвестном направлении.
«Он похитил у брата (сотрудника Росгвардии — прим. ред.) форменное обмундирование, автомобиль и оружие», — пишет «РФ-СМИ». Отмечается, что силовики ликвидировали преступника в 05:00 утра около ОВД по городу Грозному.
Как писало ранее «URA.RU», полицейские застрелили мужчину, который открыл по ним огонь. Молодой человек в форме Росгвардии начал стрелять по представителям ГИБДД, остановившие его на Петропавловском шоссе, пишет телеканал 360. Убитый был уроженцем села Мекен-Юрт Надтеречного района Чечни, напоминает VSE42.Ru.