Юрия Дудя активно критикуют на федеральных каналах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости понедельника, 16 сентября:

В декабре может начаться объединение России и Белоруссии. Изначально СМИ узнали о совмещении экономических систем двух стран — программу согласовал Дмитрий Медведев на встрече с белорусским премьером. Но эксперты утверждают: этим Москва и Минск не ограничатся. В Кремле уже прокомментировали сроки и этапы проекта. При этом в Белоруссии уверяют, что объединения двух стран не произойдет.

Продолжается голосование за номинантов премии «URA.RU» «Политик года». В этот раз наше агентство назовет победителя без участия «Делового квартала». В лонг-лист для читательского голосования вошли 11 претендентов. Выбрать главного политика Урала-2019 можно тут.

Блогер Юрий Дудь становится политической фигурой. Он комментирует митинги в Москве, за его словами следит Кремль, журналиста критикуют на госканалах. Рассказываем, почему из Дудя может получиться новый Зеленский и как ему избежать судьбы Собчак.

Власти готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. Уже есть список регионов, на которых могут протестировать сокращение трудовых дней. При этом ради «четырехдневки» придется переписать Трудовой кодекс. Предприниматели уверены, что нынешний документ — это «пережиток социализма».

В России может появится еще одна статья, за которую подростков будут сажать в колонию в 14 лет. В Госдуме утверждают, что главное — «преподать подросткам правовой урок», после которого они не будут совершать преступления.

Республику Крым предложили переименовать. К нынешнему названию хотят добавить «историческую часть». Идея понравилась вице-премьеру правительства полуострова.

Слепому мальчику-манси собирают вещи на день рождения. В октябре Тимофею Пеликову исполняется 12 лет. Он — единственный слепой из народа манси, проживающего на севере Свердловской области. Мальчик учится в специнтернате и очень старается. Сейчас Тиме нужна теплая одежда, поэтому неравнодушные люди объявили сбор помощи ребенку.