Ученые назвали самую распространенную причину рака

Ученые некоммерческой организации Environmental Working Group назвали самую распространенную причину рака. Только в одних США она может привести к более чем 100 тысячам случаев онкологических заболеваний в течение жизни одного поколения.
По данным портала Phys.org, наиболее распространенной причиной онкологии являются вредные вещества в питьевой воде. «Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как Уран и радий», — утверждают специалисты. К такому выводу авторы исследования пришли, изучив воздействие на здоровье человека 22 канцерогенов в 48 363 системах водоснабжения. Наиболее опасными из них оказались те, которые используют подземные воды.
Формально, как отмечают ученые, количество вредных веществ находится в пределах нормы, однако в долгосрочной перспективе использование такой воды может привести к неблагоприятным последствиям. Для снижения риска онкологических заболеваний специалисты рекомендуют использовать фильтры для воды.