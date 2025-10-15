Мигрантов начнут проверять на гепатиты В и С

Минздрав России предложил ввести обязательную проверку на гепатиты B и C для иностранцев, лиц без гражданства и заявителей на статус беженца или временное убежище в РФ с 1 марта 2026 года. Соответствующие проекты изменений в порядок медицинского освидетельствования опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Лица, которые въезжают в Россию, будут сдавать анализы на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С. Изменения в документы вносятся для „совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования“, — сообщает газета „Ведомости“ со ссылкой на документы.
По действующим правилам медосвидетельствование проходит каждый иностранец, приезжающий в Россию для работы, получения разрешения на временное проживание или вида на жительство. Иностранные граждане, прибывшие в РФ для трудовой деятельности, обязаны пройти обследование в течение 30 календарных дней после въезда. Для лиц, приехавших по другим основаниям, этот срок составляет 90 дней. Эти требования закреплены в законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно предложенным изменениям, анализ на гепатиты будет включен в перечень обязательных обследований наряду с тестами на ВИЧ, туберкулез и ряд других заболеваний.
Введение новых требований к медосвидетельствованию иностранных граждан в России происходит на фоне ужесточения миграционных и санитарных правил в странах Европы. С 12 октября 2025 года россияне при въезде в Шенгенскую зону также обязаны сдавать биометрические данные, а выдача виз гражданам РФ уже была ограничена после 2022 года. Эти меры обеих сторон направлены на усиление контроля за перемещением людей и предотвращение распространения заболеваний и нелегальной миграции.
