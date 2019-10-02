Курганский бизнесмен отдает новому митрополиту коттедж и земли

Бизнесмен Валерий Шмаков (справа) отдает территорию завода под обитель ФОТО: Курганская епархия/kurganvera.ru

Директор племенного завода в Варгашинском районе Валерий Шмаков передает коттедж, дома и земли под монастырь. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил осмотрел территорию, где раньше располагался племенной завод. Об этом сообщает сайт Курганской епархии.

«Есть отдельно стоящий храм, жилой двухэтажный особняк, дом священника и дом охраны. Если монастырь решит заняться хозяйством, то для этого пригодятся фермы и 60 гектаров земли. На каких условиях будет передано имущество, сейчас обсуждается. Валерий Шмаков сказал, что готов помогать во всем», — рассказала журналисту «URA.RU» помощник пресс-секретаря митрополита Татьяна Маковеева.

Племенной завод ООО «Суерь» вместе с коровами абердин-ангусской породы в июле переехал в Уватский район Тюменской области. Пустующие территории и здания бизнесмен решил отдать под создание обители. Митрополит отметил, что на этом месте есть все условия для молитвы, проживания и ведения сельского хозяйства.