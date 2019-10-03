На Урале экс-силовика заподозрили в убийстве супруги

По факту смерти проводится проверка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тобольске проводят расследование смерти 25-летней супруги экс-сотрудника ГИБДД. По сообщению источника «URA.RU», бывшего силовика проверяют на причастность к ее смерти. Информацию об инциденте подтвердили в силовых структурах.

«В диспетчерскую службу полиции Тобольска в 14:03 поступило сообщение из областной больницы №3 о том, что из окна высотного дома выпала женщина», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области. От полученных травм пациентка скончалась. По данным источника, падение произошло с четвертого этажа высотного дома в районе «Речпорта». Как сообщает источник, потерпевшая неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о насилии со стороны мужа. Дело передали следователям.

«По факту смерти проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

Два года назад «URA.RU» сообщало об увольнении участкового, который в сильном опьянении устроил гонки с сотрудниками ГАИ, находясь за рулем личных «Жигулей» 14 модели. Полицейский был уволен из правоохранительных органов на следующий же день после задержания.