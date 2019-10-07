Жителей курганского микрорайона оставят без воды

Ограничить подачу холодной воды в Северном придется из-за врезки нового водопровода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врезка нового водопровода потребует ограничить подачу холодной воды в Северном микрорайоне Кургана 8 октября. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«В микрорайоне Северный будет врезан новый водопровод. В связи с проведением данных работ 8 октября с 10.00 до 21.00 будет ограничено холодное водоснабжение», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Под ограничения в подаче воды попадают дома по улицам Комиссаров, 65, Чкалова, 3, 3/1, частный сектор улиц Калинина, Тюленина, Зеленой, Молодой Гвардии, Земнухова, Комиссаров, Космодемьянской. Также перебои с водой ожидаются в Курганской психоневрологической больнице, расположенной по улице Смирнова, 7, 7/2.

В «Водном Союзе» просят потребителей заранее сделать необходимый запас воды.