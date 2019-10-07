Воспитанникам дошкольного учреждения не хватает места в шкафчиках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители воспитанников детского сада «Мамонтенок» в Салехарде, который был временно закрыт из-за трещин в здании, пожаловались на дошкольные учреждения, куда перенаправили их детей. О возникших неудобствах корреспонденту «URA.RU» сообщили мамы, пожелавшие остаться неназванными.

«После того, как по телевизору показали, как наши детки воссоединены со своими воспитателями, ровно через неделю все поменялось наоборот. С понедельника их расформировали по два-три ребенка в группы без воспитателя из „Мамонтенка“. Местные воспитатели никак не стараются адаптировать детей к новым условиям. Нам выделили шкафчики в уличном проходном коридоре. Дети там должны раздеваться после физкультуры и бассейна. У детей стресс», — рассказала мама.

Другая женщина уточнила, что некоторым детям вовсе не выделили шкафчики. «Их перевели в группы, которые меньше на год. То есть они не развиваются. Дети, которые в этом году должны выпускаться, не проходят подготовку к школе и не занимаются. Сроков возвращения в садик нет. Никто ничего не сообщает», — сообщают родители.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Салехарда на момент публикации не удалось. Там попросили время на подготовку ответа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что представители застройщика — ООО «ВИС Девелопмент» — предложили распределить воспитанников и сотрудников детского сада по другим учреждениям окружной столицы из-за динамики трещин в «Мамонтенке». Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что ситуация может закончиться отставками ответственных лиц.

В открытии «Мамонтенка» в 2017 году принимал участие экс-губернатор Ямала, а сейчас глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Объект строился в рамках проекта государственно-частного партнерства.

Шкафчики поставили в коридоре детского садика в районе лестницы Фото: читатели «URA.RU»