Осужденному за взятки курганскому преподавателю выставили новый счет

Студенты скидывались преподавателю, чтобы не сдавать экзамены по русскому языку и литературе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывшей преподавательнице Курганского государственного колледжа, приговоренной к 250-тысячному штрафу за 66 взяток от студентов, придется выплатить еще 14,4 тысячи рублей. О таком решении суда сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Прокурор Кургана обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с экс-преподавателя в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в результате 66 мелких взяток на общую сумму 14 400 рублей», — рассказали в надзорном органе. Суд поддержал позицию ведомства.

О приговоре экс-преподавателю ранее сообщало «URA.RU». В 2017 году женщина получала взятки и подарки от студентов. За это она выставляла им оценки по русскому языку и литературе без фактической сдачи экзаменов и проверки знаний. Преподавательница разработала целую систему дачи взятки: студенты передавали деньги посреднику, который относил женщине всю сумму или заранее обговоренный подарок, прилагая список лиц, сдавших деньги.

Преподавателя признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Решением городского суда женщину оштрафовали на 250 тысяч рублей.