Дорожные камеры в Зауралье передали новому владельцу

За дорожные камеры в Кургане теперь отвечает служба «112» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) больше не будет отвечать за камеры, фиксирующие нарушения ПДД на дорогах Курганской области. Постановление регионального правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, повышение уровня безопасности дорожного движения больше не является целью функционирования зауральского МФЦ. Из видов деятельности центра исключены мониторинг дорожно-транспортной ситуации, эксплуатация оборудования и средств фиксации правонарушений и исполнение функций заказчика при информированию граждан о нарушении ПДД.

Информацию о том, что МФЦ больше не отвечает за стационарные и мобильные камеры фиксации нарушений ПДД, «URA.RU» подтвердил первый замдиректора госучреждения Сергей Казаков. «У нас в уставе были такие полномочия, но сейчас их исключили. За камеры будет отвечать управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В составе этого управления есть служба „112“, вот она теперь и будет заниматься камерами», — пояснил он.

По состоянию на начало года, на дорогах Курганской области работало более 200 видеокамер, при этом власти региона обещали увеличить их количество. Вместе с тем, многие курганские автолюбители высказывают недовольство большим количеством камер на дорогах, в первую очередь — передвижных. Некоторые курганцы даже нападают на охранников камер, а однажды пытались избить одного из них лопатой.