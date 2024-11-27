Курганским и челябинским подпольным оружейникам ужесточили приговор

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Подпольных оружейников из Курганской и Челябинской областей отправили в колонию строгого режима
Подпольных оружейников из Курганской и Челябинской областей отправили в колонию строгого режима Фото:

В Челябинске областной суд изменил приговор Курчатовского районного суда в отношении четырех жителей Курганской и Челябинской областей, признанных виновными в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к правоохранительным структурам.

«Кононов Андрей Игоревич, Рябуха Алексей Васильевич, Глухих Валерий Юрьевич и Уперов Владимир Васильевич теперь будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима вместо колонии общего режима», — рассказали инсайдеры. Суд также учел время содержания под стражей с 14 октября 2021 года до вступления приговора в законную силу, зачитывая один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в строгом режиме. 

Участники преступной группы были задержаны сотрудниками ФСБ в результате совместной операции с коллегами из других регионов. В ходе обысков было изъято 25 единиц стрелкового оружия, включая автоматы, пистолеты и более 800 патронов различного калибра. Организатору преступной группы назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 450 тысяч рублей, другим фигурантам — от 9 до 11 лет лишения свободы с соответствующими штрафами.

URA.RU ранее писало, что сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2023 году ликвидировали четыре подпольные оружейные мастерские, восстанавливающие боевые свойства оружия. В результате операций изъято 64 единицы огнестрельного оружия, 39 из которых были переделаны из гражданских образцов, а также 1200 патронов и более 11 килограммов взрывчатых веществ.

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В Челябинске областной суд изменил приговор Курчатовского районного суда в отношении четырех жителей Курганской и Челябинской областей, признанных виновными в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к правоохранительным структурам. «Кононов Андрей Игоревич, Рябуха Алексей Васильевич, Глухих Валерий Юрьевич и Уперов Владимир Васильевич теперь будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима вместо колонии общего режима», — рассказали инсайдеры. Суд также учел время содержания под стражей с 14 октября 2021 года до вступления приговора в законную силу, зачитывая один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в строгом режиме.  Участники преступной группы были задержаны сотрудниками ФСБ в результате совместной операции с коллегами из других регионов. В ходе обысков было изъято 25 единиц стрелкового оружия, включая автоматы, пистолеты и более 800 патронов различного калибра. Организатору преступной группы назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 450 тысяч рублей, другим фигурантам — от 9 до 11 лет лишения свободы с соответствующими штрафами. URA.RU ранее писало, что сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2023 году ликвидировали четыре подпольные оружейные мастерские, восстанавливающие боевые свойства оружия. В результате операций изъято 64 единицы огнестрельного оружия, 39 из которых были переделаны из гражданских образцов, а также 1200 патронов и более 11 килограммов взрывчатых веществ.
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