Депутат Милонов возмутился «бессовестными ценами» в Большой театр

Депутат Милонов призвал Минкультуры урегулировать цены в Большом театре
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Цены на билеты в Большой театр являются неподъемными для обычных людей, заявил Виталий Милонов
Цены на билеты в Большой театр являются неподъемными для обычных людей, заявил Виталий Милонов Фото:

Ценник на билеты в московском Большом театре «выглядят бессовестными» при том, что это государственная структура. Для среднестатистических людей цены недоступные, поэтому Минкультуры нужно урегулировать ценообразование, сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов. 

«Я считаю, что финансовая политика Большого театра выглядит бессовестной. Это политика, нацеленная на каких-то нуворишей и коррупционеров. Потому что честный человек не может заплатить такие деньги, которые требуют они за билеты. А чтобы пойти туда семье — вообще речи не идет», — заявил Милонов, отметив, что Минкультуры должно разобраться с ценами в театре. Его слова передает агентство городских новостей «Москва».

Также Виталий Милонов отметил, что билеты в Михайловский и Мариинский театры в Санкт-Петербурге являются более доступными, по сравнению с Большим театром. Однако при этом уровень петербургских театров не ниже. Кроме того, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов заявил, что введение рассрочки на покупку билетов Большой театр вряд ли возможно, потому что учреждение получает финансирование из госбюджета. 

Ранее на официальном сайте Большого театра сообщили, что часть билетов на балет «Щелкунчик» будет доступна для приобретения на аукционе. Другая часть будет продаваться по 100 тысяч рублей за два билета в партер. «Щелкунчик» является одним из самых продаваемых спектаклей в период Нового года. 

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Ценник на билеты в московском Большом театре «выглядят бессовестными» при том, что это государственная структура. Для среднестатистических людей цены недоступные, поэтому Минкультуры нужно урегулировать ценообразование, сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.  «Я считаю, что финансовая политика Большого театра выглядит бессовестной. Это политика, нацеленная на каких-то нуворишей и коррупционеров. Потому что честный человек не может заплатить такие деньги, которые требуют они за билеты. А чтобы пойти туда семье — вообще речи не идет», — заявил Милонов, отметив, что Минкультуры должно разобраться с ценами в театре. Его слова передает агентство городских новостей «Москва». Также Виталий Милонов отметил, что билеты в Михайловский и Мариинский театры в Санкт-Петербурге являются более доступными, по сравнению с Большим театром. Однако при этом уровень петербургских театров не ниже. Кроме того, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов заявил, что введение рассрочки на покупку билетов Большой театр вряд ли возможно, потому что учреждение получает финансирование из госбюджета.  Ранее на официальном сайте Большого театра сообщили, что часть билетов на балет «Щелкунчик» будет доступна для приобретения на аукционе. Другая часть будет продаваться по 100 тысяч рублей за два билета в партер. «Щелкунчик» является одним из самых продаваемых спектаклей в период Нового года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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