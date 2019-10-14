В двух районах Кургана вода не пригодна для питья

Воду из крана опасно пить в центре Кургана и в Рябково Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воду из крана в центре Кургана и в микрорайоне Рябково временно нельзя пить и использовать для приготовления еды. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе «Водного Союза» после того, как специалисты компании получили результаты анализа, проведенного из-за полной остановки очистных сооружений водопровода «Арбинка» с 11 по 12 октября.

«В домах и административных зданиях, расположенных в микрорайоне Рябково, а также в квадрате улиц Тобольная — Гоголя — Ленина — Климова, вода остается технической. Ее можно использовать только для технических нужд», — заявили в ресурсоснабжающей организации.

Пробы воды были взяты в 16 контрольных точках. В 14 из них вода соответствует гигиеническим требованиям СанПиН. Результаты проверки в оставшихся двух контрольных точках будут известны лишь 15 октября, поэтому коммунальщики и предупреждают курганцев о том, что вода в этих районах является технической. «До получения положительных результатов анализов специалисты „Водного Союза“ будут осуществлять подвоз воды в соцучреждения с круглосуточным пребыванием людей», — заверили в компании.

Ранее «URA.RU» сообщало, что весь Курган на двое суток отключали от водоснабжения. Это было необходимо для переврезки «Водным Союзом» капитально отремонтированного водопровода. Параллельно с этим специалисты ресурсоснабжающей организации меняли изношенное оборудование в нескольких других точках города.