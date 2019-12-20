Застройщика таунхаусов в Тюмени вызвали в прокуратуру

Срок сдачи жилого комплекса переносится в третий раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменского застройщика «Промстройкомплекс», который возводит в поселке Мелиораторов жилой комплекс из таунхаусов «Английский квартал», вызвали в прокуратуру из-за неоднократного переноса сроков сдачи девяти домов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

«С руководством компании обсудили степень готовности домов и основание для переноса», — пояснили в ведомстве. По данным из открытых источников, первоначальный срок сдачи коттеджного поселка был намечен на III квартал 2018 года. Однако к этому времени дома не были готовы, и дату перенесли на первое полугодие 2019 года, а после — на 30 апреля 2020 года.

«По договорам долевого строительства у нас просрочки нет, мы подписали соглашение с дольщиками еще в начале года», — сообщили «URA.RU» в «Промстройкомплексе», отметив, что предоставили прокуратуре все необходимые документы. Помимо этого, в компании пояснили, что в «Английском квартале» три очереди сдачи, и ранее сроки сдвигались только по первой. В Главном управлении по строительству Тюменской области отметили, что обманутых дольщиков в коттеджном поселке нет.

Как сообщил инсайдер агентства, владельцы «Промстройкомплекса» ранее не занимались строительством: «Они разработали проект и положились на подрядчиков, которые сорвали все мыслимые сроки, и в результате попали в поле зрения прокуратуры». Вместе с «Промстройкомплексом» в прокуратуру вызывали компании «2мен групп» — из-за проекта ЖК Ammonite, «Сибстройсервис» и «ЭкоДомПродакшн» (два жилых дома в районе совхоза «Плодовый»).