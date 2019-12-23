Пианист Денис Мацуев сыграл на новом рояле, купленном специально для него Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный пианист Денис Мацуев поблагодарил губернатора Ямала Дмитрия Артюхова за новый рояль, который окружные власти купили специально для его концертов. Об этом музыкант сообщил в личном аккаунте в социальной сети Instagram.

«Была проба нового Steinway (марка рояля — прим. ред.), который появился здесь, за что огромное спасибо губернатору. Публика потрясающая, несмотря на то, что почти минус 40 градусов на улице», — поделился впечатлениями Мацуев. Рояли марки Steinway & Sons могут достигать в цене до нескольких десятков миллионов рублей в зависимости от модели.

Музыкант приехал в округ во второй раз. До этого он посетил Ямал в апреле. Тогда для любителей классической музыки он исполнил «Сонату 23» и «Сонату 32» Людвига ван Бетховена, «Этюд-картину ля минор» Сергея Рахманинова, «Размышление» Петра Чайковского и «Сонату си минор» Ференца Листа. Тогда артист исполнял произведения на рояле, который не соответствовал необходимым стандартам.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого эфира в соцсети Instagram сообщил, что правительство региона планирует купить новый рояль после того, как на состояние предыдущего пожаловался Мацуев.

Видео: matsuevdenis, Instagram