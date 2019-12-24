Тюменский губернатор объяснил, почему не закрыли Антипинский НПЗ

Александр Моор подтвердил, что кредиторы хотели остановить работу АНПЗ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил, что кредиторы Антипинского НПЗ рассматривали вопрос о его закрытии. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент «URA.RU». Ранее инсайдеры агентства рассказывали, что две тысячи работников завода могли оказаться на улице.

«Действительно, вопрос о закрытии был на повестке. Но кредиторы — здравомыслящие люди. Они понимают, что, закрыв предприятие, не получат своих денег назад», — отметил глава региона. По словам Моора, завод сейчас вышел на объем переработки 600 тысяч тонн в месяц и по итогам года выплатит в бюджеты всех уровней около 6,5 млрд рублей. Говоря о грядущей продаже АНПЗ, губернатор заметил, что покупателя будут определять собственники завода, а правительство Тюменской области к ней никого отношения не имеет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что предприятие начали готовить к продаже, сменив компанию — держателя реестра акционеров. После этого Сбербанк официально подтвердил эту информацию. На общем собрании кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства на предприятии, что стало первым шагом к его продаже. Эксперты рынка назвали основным претендентом на покупку нефтехолдинг «Лукойл».