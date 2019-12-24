В татарской диаспоре Тюмени намечается раскол

Динар Абукин обеспокоен возможными последствиями изменений в диаспоре Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-депутат гордумы Тюмени Динар Абукин заявил о возможном расколе среди местной татарской диаспоры. Такие последствия может спровоцировать открытие второго представительства Всемирного конгресса татар в Тюмени, сообщил общественный деятель в открытом письме.

«Беспокоюсь только об одном — чтобы это действие не сулило раскол среди татар, живущих в Сибири, чтобы не стало поводом для конфликтных ситуаций! Было бы правильнее работать на существующих общественных площадках», — отмечает он в обращении.

В Тюменской области на протяжении нескольких лет действовал Конгресс татар региона, который был официальным представительством всемирной организации. Некоторое время ее возглавлял местный бизнесмен Ринат Насыров, владеющий компанией ПК «Молоко». В 2018 году он со скандалом покинул организацию после того, как члены совета проголосовали против изучения татарского языка в школах. Вместо него организацию возглавил Нурулла Саттаров. В регионе также работают еще две общественные организации диаспоры — НКА татар Тюменской области и НКА сибирских татар Тюменской области.

Теперь Всемирный конгресс принял решение создать свое представительство в Тюмени, которое будет выполнять те же функции, и его возглавит Ринат Насыров. «Мне непонятно — одно представительство уже есть, как и активисты, и работающая структура. В регионе… наладили пути взаимодействия между всеми организациями, и тут появляется четвертое лицо», — сообщил «URA.RU» председатель совета НКА сибирских татар Тюменской области Динар Абукин.

В самом Всемирном конгрессе татар не считают, что их второе представительство в Тюмени может внести сумятицу в местную диаспору. «Никакого раскола не будет — подобная система работает во многих регионах», — отметили в организации.