Пенсионер продал мешок драгоценностей за два миллиона «долларов» из банка приколов

80-летний житель Москвы получил два миллиона «долларов» купюрами банка приколов за мешок с драгоценными камнями. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Пенсионер Андрей Соловьев много лет работал огранщиком и за время работы собрал мешок драгоценных камней. «Пожилой мужчина нашел покупателя и договорился с ним о сделке. После обмена пенсионер повнимательнее пригляделся к купюрам и обнаружил на них надпись: «билеты банка приколов», — сообщает подробности «Ридус».
Злоумышленника вместе с двумя подельниками задержали в Московской области спустя пять дней после произошедшего. По данным Baza, им предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что Центральный банк РФ задумался о введении запрета на изготовление и распространение полиграфической продукции, которая напоминает денежные купюры. Тогда в ЦБ обсуждали возможность введения административной ответственности, так как надпись «не является платежным средством» на купюрах «банка приколов» освобождает их изготовителей от уголовной ответственности, пишет агентство Nation News.