Пенсионер продал мешок драгоценностей за два миллиона «долларов» из банка приколов

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Изумрудная комната в резиденции губернатора. Екатеринбург1, драгоценные камни
80-летний житель Москвы стал жертвой мошенниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

80-летний житель Москвы получил два миллиона «долларов» купюрами банка приколов за мешок с драгоценными камнями. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Пенсионер Андрей Соловьев много лет работал огранщиком и за время работы собрал мешок драгоценных камней. «Пожилой мужчина нашел покупателя и договорился с ним о сделке. После обмена пенсионер повнимательнее пригляделся к купюрам и обнаружил на них надпись: «билеты банка приколов», — сообщает подробности «Ридус».

Злоумышленника вместе с двумя подельниками задержали в Московской области спустя пять дней после произошедшего. По данным Baza, им предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Центральный банк РФ задумался о введении запрета на изготовление и распространение полиграфической продукции, которая напоминает денежные купюры. Тогда в ЦБ обсуждали возможность введения административной ответственности, так как надпись «не является платежным средством» на купюрах «банка приколов» освобождает их изготовителей от уголовной ответственности, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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