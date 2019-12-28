Тюменская мэрия потратит деньги на обучение сотрудников русскому языку

Грамотность улучшат 20 сотрудников мэрии Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Администрация Тюмени планирует потратить более 222 тыс. рублей на обучение сотрудников деловому русскому языку. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Родной речи будут учиться 20 человек.

Обучающий блок входит в общую образовательную программу, в рамках которой работники мэрии также освоят навыки муниципальной службы, делопроизводства, правового обеспечения и другие аспекты. Стоимость всего лота превышает 2,1 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 января 2020 года, торги пройдут 4 февраля.

В администрации города «URA.RU» объяснили, что раздел по русскому языку входит в общую программу обучения сотрудников. «Часто возникают вопросы, как правильно писать с точки зрения русского языка и восприятия», — рассказали в мэрии.