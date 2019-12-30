«Яндекс.Карты» оценил тюменские пробки в 7 баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральные улицы Тюмени парализовало из-за новогоднего ажиотажа. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает загруженность дорог в семь баллов. В областном ГИБДД ситуацию связывают с наступающим праздником.

«По нашим прогнозам, плотность движения на дорогах должна была быть несколько меньше. Но, видимо, новогодняя суета повлияла на ситуацию. В центральной части Тюмени, к тому же, произошло несколько мелких аварий. Это тоже влияет на пробки. Так что советуем никому не спешить, чтобы праздник встретить в хорошем настроении», — сообщила «URA.RU» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

По прогнозам ГИБДД, 31 декабря больших пробок в Тюмени не будет. Большинство жителей города к празднику приготовились заранее, не откладывая поездку по магазинам на последний день в году.