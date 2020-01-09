08 января 2020

Звезда «Универа» пожаловалась на российских туристов, испортивших ей отдых. «Зачем себя вести как быдло»

© Служба новостей «URA.RU»
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Самбурская отдыхала в семейном отеле, но ее отдых испортила громкая музыка на пляжеФото: личная страница Настасьи Самбурской, Instagram

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская осталась недовольна поведением российских туристов на Бали. Своим возмущением девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Актрисе не понравилось, что группа российских туристов пришла на пляж и очень громко включила музыку на колонке, что помешало другим отдыхающим. «Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести как быдло на пляже?», — написала Самбурская.

Артистка призвала туристов не забывать, что другие гости отеля «заплатили очень много денег» за отдых, а не чтобы «потусоваться». При этом Самбурская уточнила, что поселилась в семейном отеле, а первая неделя отпуска прошла спокойно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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