Самбурская отдыхала в семейном отеле, но ее отдых испортила громкая музыка на пляже
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская осталась недовольна поведением российских туристов на Бали. Своим возмущением девушка поделилась на своей странице в Instagram.
Актрисе не понравилось, что группа российских туристов пришла на пляж и очень громко включила музыку на колонке, что помешало другим отдыхающим. «Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести как быдло на пляже?», — написала Самбурская.
Артистка призвала туристов не забывать, что другие гости отеля «заплатили очень много денег» за отдых, а не чтобы «потусоваться». При этом Самбурская уточнила, что поселилась в семейном отеле, а первая неделя отпуска прошла спокойно.