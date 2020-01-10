Застройщик жилья для тюменской элиты избежал банкротства

Застройщик наиболее длительных элитных строек Тюмени не будут банкротить Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Известный тюменский девелопер «2мен Групп», занимающийся строительством элитного жилья, смог избежать банкротства. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда. Признать застройщика несостоятельным требовали собственники недвижимости в их уже сданном проекте ЖК Art& Smart.

Согласно материалам дела, товарищество собственников жилья в элитной многоэтажке отозвало иск к «2мен Групп» после того, как компания выплатила компенсацию в размере 5,8 млн рублей. «Задолженность перед товариществом собственников недвижимости Art& Smart погашена в полном объеме», — сообщается в решении. После этого суд прекратил производство дела о банкротстве застройщика. В «2мен Групп» не комментируют суд, телефоны сообщества Art& Smart не отвечают.

Как ранее сообщало «URA.RU», товарищество собственников недвижимости жилого комплекса Art& Smart требовало от застройщика выплатить компенсацию за выявленные строительные дефекты новостройки. В ходе экспертизы в доме на ул. Пржевальского, дом 33, корп. 1 обнаружили восемь дефектов, большая часть которых связана с проблемными строительными швами и протечками. Ранее застройщика «2мен Групп» вызывали в прокуратуру в связи с неоднократным нарушением сроков сдачи их еще одного проекта — ЖК Ammonite.