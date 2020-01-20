Силовики вынесли решение по тюменской компании, нанесшей миллиардный ущерб природе

Прокуратура обязала компанию «Промэкскавация» восстановить ущерб, нанесенный природе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская прокуратура завела административное дело на компанию «Промэкскавация», которая обвиняется в нанесении крупного ущерба природе в Абалакском заказнике под Тобольском. Об этом «URA.RU» сообщил управляющий предприятия Сергей Селюк. Разрешение на использование земель компании выдал экс-глава Тобольского района Юрий Батт, на которого заведено уголовное дело.

«Прокуратура выставила гражданский иск, чтобы мы восстановили [плодородный слой, уничтоженный во время добычи песка в заказнике]. Мы в принципе были обязаны восстановить все по договору с администрацией, но сейчас восстановим скорее», — рассказал агентству Селюк. Оперативно уточнить в прокуратуре Тюменской области, какое наказание грозит предприятию, не удалось.

Что касается ситуации с возбуждением уголовного дела против Батта, то управляющий «Промэкскавации» воздержался от комментария. «Когда нам в администрации выдавали разрешение, то говорили, что у них есть на это основания», — отметил Селюк.

Ранее «URA.RU» писало, что Батта подозревают в нанесении ущерба в размере 2,3 млрд рублей региональному бюджету. По версии следствия, чиновник весной 2018 года подписал два распоряжения о разрешении на использование земель особо охраняемой природной территории. «Промэкскавация» нарушила технологию добычи песка, запустила технику на участок — в результате был уничтожен плодородный слой. Экс-главу района, ушедшего в отставку 14 января, обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ — «превышение должностных полномочий».