На одной из улиц Кургана запретили парковку

Автомобили нарушителей будут увозить на эвакуаторе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Кургана ввели запрет на стоянку автомобилей на всей улице Генерала Дубынина в Заозерном жилом массиве. Соответствующее постановление городской администрации 21 января опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Запретить стоянку всех транспортных средств на обеих сторонах проезжей части по улице Генерала Дубынина», — говорится в документе. Запрет будет действовать до завершения строительства дороги на улице Мальцева (до улицы Мостостроителей). Дорожные знаки, предупреждающие о запрете парковки и работе эвакуатора, будут установлены не ранее, чем через двадцать дней с момента опубликования постановления.

В конце прошлого года на улице Дубынина ввели запрет на ночную стоянку автомобилей на противоположных сторонах проезжей части по четным и нечетным дням. В пресс-службе администрации тогда пояснили, что это необходимо для проведения качественной и своевременной уборки улично-дорожной сети.

Строительство улицы Мальцева в Кургане началось в 2019 году. К 30 ноября планировалось полностью оборудовать подземные коммуникации, но найти подрядчика оказалось тяжело: на объявленный мэрией аукцион никто не заявился. В результате сроки строительства оказались сорваны, их продлили до конца первого квартала 2020 года. После завершения первого этапа власти планируют приступить к укладке асфальта. Строительство дороги должны завершить в 2021 году.