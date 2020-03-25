Бывший судебный пристав в Тюмени пойдет под суд за присвоение денег

32-летней тюменке грозит до шести лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшая сотрудница службы судебных приставов в Тюмени пойдет под суд за присвоение 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения).

По информации следствия, обвиняемая работала экспертом по ведению депозитного счета в одном из отделений УФССД по Тюменской области. Она обязана была принимать деньги, полученные приставами от должников, и передавать их в банк. «Вместо это тюменка с апреля 2015 года по июль 2016 года присвоила себе около 1,5 млн рублей, которые потратила на личные нужды», — рассказали в СКР. Растрату обвиняемая погасила за счет депозитного счета районного отдела судебных приставов, но была изобличена.

Следствие по делу завершено, оно направлено в суд. 32-летней тюменке грозит до шести лет тюрьмы.