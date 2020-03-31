Военная техника появится в Тюмени по причинам, не связанным с коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сегодня, 31 марта, в Тюмень прибудут две колонны из 24 военных автомобилей. Это никак не связано с карантином по коронавирусу, пояснили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Данные автомобили — служба обеспечения участников многокилометрового лыжного перехода Хабаровск — Москва, посвященного 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в ведомстве. Приуроченная к юбилею акция была организована военнослужащими Восточного военного округа. Лыжников у Вечного огня встретит командование Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВИККУ). Участники акции проведут в областной столице три дня, после чего отправятся далее по предусмотренному ранее маршруту — в Екатеринбург.

Лыжный переход, посвященный юбилею Победы, стартовал из Хабаровска 28 января, сообщается на сайте Минобороны. Общая протяженность маршрута составит 8,5 тыс. километров, участники акции преодолевают его на лыжах и пешком. Маршрут проходит по территории 17 субъектов России. Планируется, что группа лыжников прибудет в Москву 7 мая.

Ранее оперативный штаб Тюменской области по коронавирусу опроверг распространяющуюся на фоне карантина в местных пабликах и мессенджерах информацию о введении комендантского часа в регионе, перекрытии дорог, а также о том, что в город стягивают военных.