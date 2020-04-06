Авиакомпания «Ямал» возобновила продажи билетов в разгар карантина

«Ямал» изменил правила покупки билетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания «Ямал» возобновила продажу билетов на рейсы по Ямало-Ненецкому автономному округу и городам России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также власти открыли аэропорт Салехарда, который закрывался в минувшие выходные на дезинфекцию от коронавируса.

«Авиакомпания „Ямал“ возобновила продажу билетов, а также изменила правила их приобретения на прилет в города Ямала. Теперь нет необходимости направлять заявки, билеты можно купить на сайте и в кассах АSТ», — пояснили в пресс-службе. Помимо этого, у авиакомпании изменилось расписание рейсов на апрель. Из Салехарда в Тюмень самолеты будут летать четыре раза в неделю, в Москву — три раза, в Новый Уренгой — дважды, а в Надым, Ноябрьск и Санкт-Петербург — по одному разу. Из Тюмени еженедельно будет по одному рейсу в Надым и Ноябрьск, еще два — в Новый Уренгой.

О сокращении полетов «Ямала» 3 апреля заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после заседания оперативного штаба. Он анонсировал, что до 20 апреля на оставшиеся рейсы перевозчика будут продавать меньше билетов, чтобы пассажиры могли рассредоточиться по самолету. Также отменены все вертолетные пассажирские перевозки. Завоза товаров запрет не касается. Аэропорт Салехарда закрывали на дезинфекцию на 4—5 апреля. У одного из его сотрудников было подозрение на коронавирус.

На данный момент в ЯНАО достоверно подтверждены 12 случаев коронавируса, все заболевшие находятся в медицинских учреждениях. 5 апреля Дмитрий Артюхов сообщил, что еще у 20 ямальцев тесты на коронавирус могут оказаться положительными.

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