05 апреля 2020
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Губернатор Артюхов расширил перечень компаний, которые получат льготы. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий
Глава Ямала анонсировал новый пакет мер поддержки бизнесаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о запуске второго пакета мер поддержки бизнеса в регионе. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Это почти семь тысяч предприятий — на них работает без малого 20 тысяч человек», — рассказал глава региона.

Новые меры поддержки коснутся следующих сфер:

  • бытовые услуги,
  • транспорт,
  • туризм,
  • торговля
  • строительство.

Артюхов также пояснил, что для некоторых сфер вводятся точечные меры поддержки, в частноти обнуление транспортного налога и отмена платы за разрешение на такси для транспортной сферы и отсрочка по всем региональным и местным налогам (для строительной сферы и торговых центров).

Губернатор также рассказал, что индивидуальные предприниматели, работающие в сфере услуг, получат единовременную помощь в размере 30 тысяч. Также Артюхов пояснил, что власти компенсируют предпринимателям затраты на коммунальные услуги на время простоя компаний, которые временно не работают из-за ограничений по коронавирусу. Глава региона анонсировал разработку третьего пакета мер поддержки, который коснется безработицы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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