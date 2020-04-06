Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил о запуске второго пакета мер поддержки бизнеса в регионе. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.
«Это почти семь тысяч предприятий — на них работает без малого 20 тысяч человек», — рассказал глава региона.
Новые меры поддержки коснутся следующих сфер:
- бытовые услуги,
- транспорт,
- туризм,
- торговля
- строительство.
Артюхов также пояснил, что для некоторых сфер вводятся точечные меры поддержки, в частноти обнуление транспортного налога и отмена платы за разрешение на такси для транспортной сферы и отсрочка по всем региональным и местным налогам (для строительной сферы и торговых центров).
Губернатор также рассказал, что индивидуальные предприниматели, работающие в сфере услуг, получат единовременную помощь в размере 30 тысяч. Также Артюхов пояснил, что власти компенсируют предпринимателям затраты на коммунальные услуги на время простоя компаний, которые временно не работают из-за ограничений по коронавирусу. Глава региона анонсировал разработку третьего пакета мер поддержки, который коснется безработицы.