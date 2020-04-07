06 апреля 2020

К больным коронавирусом будут приходить священники в спецзащите. Новые правила от РПЦ

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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, церковные свечи, храм, церковь, церковная служба, чаплин всеволод, покойник, отпевание в храме, православный обряд, усопший, ковь, наперсный крест
Священникам запретили приходить к больным с крестом и ЕвангелиемФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В РПЦ создали инструкцию для священников по посещению людей, находящихся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Правила для совершения треб на дому разработал синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с санитарными властями. Инструкция размещена на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно рекомендациям, при посещении людей на карантине священник обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, определенные Роспотребнадзором. «Перед тем как зайти в квартиру, священник обязан надеть комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) поверх подрясника, епитрахили и поручей по установленным правилам. После снятия комплекта его надо сдать для утилизации в медучреждение», — написано в рекомендации. Вместе со средствами индивидуальной защиты после совершения требы должны быть утилизированы и все предметы, которые с собой взял священник. «В связи с этим не благословляется брать с собой требные Крест и Евангелие», — написано на сайте.

Документ был одобрен рабочей группой при Патриархе Московском и всея Руси. Предполагается, что предварительный инструктаж для священнослужителей проведут врачи-эпидемиологи.

На данный момент в России зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, погибли 47 человек. Всего COVID-2019 в стране инфицированы 6343 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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