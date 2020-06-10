Членов избиркомов в ЯНАО проверят на коронавирус

В ямальской столице первые комиссии начнут работать 18 июня Фото: пресс-служба администрации Салехарда

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Салехарде (ЯНАО) началось обследование на коронавирус членов участковых избирательных комиссий, сообщили в пресс-службе мэрии окружной столицы. Всего в рамках подготовки к голосованию за поправки к Конституции проверят порядка 200 человек.

«У нас более 200 человек в избирательной комиссии, все, кто будет работать, будут проходить тестирование, — сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Иван Сырков. — До 16 июня всех проверят для того, чтобы начать работу». Кроме того, обследование на COVID должны будут пройти аккредитованные представители СМИ, сотрудники правоохранительных органов, привлеченные к работе на избирательных участках, и другие участники процесса голосования.

В Салехарде голосование за поправки к Конституции начнется уже 18 июня — в этот день свое мнение выразят житель поселка Пельвож, который формально является частью окружного центра. Всего же в Салехарде проживают 30 тысяч человек, которые имеют право голоса.

По информации горизбиркома, 20 тысяч комплектов индивидуальной защиты для обеспечения безопасности голосования уже поступили. Основная часть голосующих сможет выразить свое отношение к поправкам с 25 июня по 1 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что досрочное голосование в труднодоступных поселениях ЯНАО стартовало 10 июня. В досрочном голосовании задействованы 34 избиркома, которым предстоит собрать голоса почти 33 тысяч ямальцев.

Бюллетени избирателям передаются бесконтактно. Голосующие ямальцы и члены избиркомов получат средства защиты — маски и антисептики.