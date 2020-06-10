Членов избиркомов в ЯНАО проверят на коронавирус

В Салехарде (ЯНАО) началось обследование на коронавирус членов участковых избирательных комиссий, сообщили в пресс-службе мэрии окружной столицы. Всего в рамках подготовки к голосованию за поправки к Конституции проверят порядка 200 человек.
«У нас более 200 человек в избирательной комиссии, все, кто будет работать, будут проходить тестирование, — сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Иван Сырков. — До 16 июня всех проверят для того, чтобы начать работу». Кроме того, обследование на COVID должны будут пройти аккредитованные представители СМИ, сотрудники правоохранительных органов, привлеченные к работе на избирательных участках, и другие участники процесса голосования.
В Салехарде голосование за поправки к Конституции начнется уже 18 июня — в этот день свое мнение выразят житель поселка Пельвож, который формально является частью окружного центра. Всего же в Салехарде проживают 30 тысяч человек, которые имеют право голоса.
По информации горизбиркома, 20 тысяч комплектов индивидуальной защиты для обеспечения безопасности голосования уже поступили. Основная часть голосующих сможет выразить свое отношение к поправкам с 25 июня по 1 июля.
Ранее URA.RU сообщало, что досрочное голосование в труднодоступных поселениях ЯНАО стартовало 10 июня. В досрочном голосовании задействованы 34 избиркома, которым предстоит собрать голоса почти 33 тысяч ямальцев.
Бюллетени избирателям передаются бесконтактно. Голосующие ямальцы и члены избиркомов получат средства защиты — маски и антисептики.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «