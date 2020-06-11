Мэрия Лабытнанги готовит проверку детского городка (фото из архива) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Лабытнанги канализационные стоки залили детскую площадку. Об этом сообщили возмущенные местные жители в социальных сетях, призвав коммунальщиков срочно исправить ситуацию.

«Школьная 3б, вся детская площадка в канализации! После так называемого капитального ремонта двора, который делался в позапрошлом году! Примите меры!» — написал местный житель в сообществе «Лабытнанги Info» во «ВКонтакте». В комментариях горожане с тревогой заметили, что сточные воды фактически отравляют воздух, которым потом дышат играющие на площадке дети.

По словам одной из жительниц, точно так же нечистотами затопило детский городок на улице Деповской. «Не просыхает дорога и детская площадка, не один год длится это. Дети не понимают, что это такое, и, конечно же, играют в лужах. Привыкайте, вам не помогут. Жалуемся не один год», — написала женщина.

В управлении ЖКХ администрации Лабытнанги заявили, что готовят проверку. «Выедем совместно с обслуживающей организацией для выявления причин подтопления и немедленного устранения», — сказали в пресс-службе управления.

Фото: «Лабытнанги Info», «ВКонтакте»