11 июня 2020
10 июня 2020

В Курганскую область коронавирус привезли из Екатеринбурга и ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, жд вокзал, масочный режим, covid19, палаточный госпиталь
В Курганской области всего зафиксировали более 360 случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 12 июня подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в областном оперативном штабе.

«На 12 июня в Курганской области зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что три из них — завозные: у жителя Шадринска из ЯНАО, у жителей Кургана из Екатеринбурга и Пензенской области. Остальные 11 случаев контактные, из них 10 у жителей Кургана, еще один — в Целинном районе. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 369 случаев коронавируса, из них вылечились 216 человек.

В Курганской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 1 апреля был введен режим самоизоляции. С 15 июня начнут действовать новые правила въезда в регион. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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