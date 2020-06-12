В Курганскую область коронавирус привезли из Екатеринбурга и ЯНАО

В Курганской области всего зафиксировали более 360 случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 12 июня подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в областном оперативном штабе.

«На 12 июня в Курганской области зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что три из них — завозные: у жителя Шадринска из ЯНАО, у жителей Кургана из Екатеринбурга и Пензенской области. Остальные 11 случаев контактные, из них 10 у жителей Кургана, еще один — в Целинном районе. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 369 случаев коронавируса, из них вылечились 216 человек.

В Курганской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 1 апреля был введен режим самоизоляции. С 15 июня начнут действовать новые правила въезда в регион. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.