На Ямале скончались 22 человека с подтвержденным вирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе снова стали умирать люди с подтвержденным коронавирусом. За последние сутки скончался пожилой мужчина из Нового Уренгоя. Это шестая смерть в регионе за последнюю неделю. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«В Новом Уренгое скончался мужчина 63 лет, у которого была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Мужчина заболел в середине мая, при ухудшении состояния был госпитализирован, в больнице диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония», — сообщила руководитель оперштаба Татьяна Бучкова. По ее информации, болезнь у мужчины протекала на фоне других недугов. В частности, в декабре прошлого года пациент перенес инфаркт. Его организм не справился с нагрузками, врачи не смогли спасти мужчину.

Кроме того, за минувший день в ЯНАО снова заболело большое количество человек — 121. Больше всего пациентов в Новом Уренгое, там заразились 84 жителя. Еще 12 пациентов обнаружили в Губкинском, девять — в Салехарде. Пять человек подхватили вирус в Тарко-Сале, четверо — в Надыме, по два — в Пангодах и Ноябрьске, еще один — в Лабытнанги. Всего на Ямале зафиксировано 3834 случая COVID-19, число жертв инфекции выросло до 22.

Пандемия коронавируса в ЯНАО на данный момент развивается гораздо тяжелее, чем предсказывало URA.RU в своем самом пессимистичном прогнозе. Согласно математической модели, составленной агентством, распространение инфекции должно были пойти на спад с 20 июня. Однако за последнюю неделю случился неожиданный всплеск заражений — с 12 по 19 июня заболели сразу 870 ямальцев, что составляет 23% от общего числа. Также за последние пять дней в округе скончались уже шесть пациентов. Сейчас коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО стабильно превышает 1, а для перехода ко второму этапу снятия ограничений он должен быть ниже 0,8. Математически шансы на выход из карантина в ближайшее время потеряны.

Полностью вылечились от коронавируса 1733 человека, за последние сутки выздоровели 38 ямальцев. В стационарах лечатся 586 пациентов, из них в данный момент 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, два — в крайне тяжелом. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние большинства заболевших врачи расценивают как удовлетворительное.

Фото: стопкоронавирус.рф