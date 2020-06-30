В Кургане оштрафовали водителя мусоровоза, который не вовремя вывозил отходы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В Кургане жители микрорайона Керамзитный пожаловались, что не могут выбросить мусор из-за переполненного контейнера. За сбой в реализации мусорной реформы регоператор оштрафовал водителя. Жалоба оставлена на сайте «Обратись».

«Мусорный бак, находящийся в Керамзитном на пересечении улиц Амурская и 3-й Керамзитный переулок регулярно переполнен. Вывоз мусора происходит не по графику. Было несколько обращений через группу „ВКонтакте“ „Чистого города“, но результата нет», — написал один из жителей микрорайона.

Он пояснил, что в выходные мусор не вывозился. В понедельник утром вокруг образовалась куча мусора и его разносит ветром по улицам. При этом из некоторых близлежащих контейнеров мусор вывезен. «Согласно графику, мусор должны были вывести 28 июня. Но мы так и не смогли вынести мусор, так как контейнер был переполнен. Оплату с нас берут своевременно, а услуги оказывают некачественно», — уточнил обратившийся.

В ответе ООО «Чистый город», размещенном на сайте, сказано, что адрес взят на особый контроль. «Водитель оштрафован за ненадлежащее выполнение обязанностей. Твердые коммунальные отходы будут вывезены максимально оперативно», — указано в информации регоператора.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура вмешалась в работу регионального оператора Курганской области «Чистый город», который не вывозил вовремя мусор. Регоператора обвиняли в том, что он отдал всю транспортировку отходов аффилированной компании «Экосистема». Также напомним, мусорная реформа в Зауралье началась с опозданием на год, она сопровождается большим количеством скандалов. Например, по сообщениям СМИ фактический тариф для юрлиц оказался самым высоким в УрФО.

В микрорайоне Керамзитный мусорные контейнеры не вывозят вовремя Фото размещено на сайте «Обратись»