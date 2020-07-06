Число умерших от коронавируса в ЯНАО достигло 45 человек

За минувшие сутки оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в ЯНАО зарегистрировал еще одну смерть пациента с COVID. За все время пандемии в регионе скончались 45 человек.
«В реанимационном отделении Ноябрьска скончался 66-летний мужчина из Муравленко с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, — сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. — Пациент был госпитализирован с двусторонней внебольничной пневмонией, осложненной дыхательной недостаточностью, находился на искусственной вентиляции легких». Как и в большинстве других летальных случаев, ситуацию осложнило наличие у мужчины сахарного диабета, сердечной недостаточности и артериальной гипертонии.
Всего в регионе за минувшие сутки было выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период, по данным на 6 июля, число заболевших достигло 6 752 человек.
В больницах региона лечатся 906 больных коронавирусом, из них 28 — в тяжелом состоянии, 3 — в крайне тяжелом, 15 пациентов — на поддержке ИВЛ. За сутки зарегистрировано 19 случаев выздоровления.
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