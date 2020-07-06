05 июля 2020
04 июля 2020
03 июля 2020

Число умерших от коронавируса в ЯНАО достигло 45 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, палата, роддом, больничная палата, медики, медицина, врачи, больница
В больницах ЯНАО остаются 906 пациентов с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в ЯНАО зарегистрировал еще одну смерть пациента с COVID. За все время пандемии в регионе скончались 45 человек.

«В реанимационном отделении Ноябрьска скончался 66-летний мужчина из Муравленко с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, — сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. — Пациент был госпитализирован с двусторонней внебольничной пневмонией, осложненной дыхательной недостаточностью, находился на искусственной вентиляции легких». Как и в большинстве других летальных случаев, ситуацию осложнило наличие у мужчины сахарного диабета, сердечной недостаточности и артериальной гипертонии.

Всего в регионе за минувшие сутки было выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период, по данным на 6 июля, число заболевших достигло 6 752 человек.

В больницах региона лечатся 906 больных коронавирусом, из них 28 — в тяжелом состоянии, 3 — в крайне тяжелом, 15 пациентов — на поддержке ИВЛ. За сутки зарегистрировано 19 случаев выздоровления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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