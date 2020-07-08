Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал », viber-канале « Ямал » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

При этом, по данным окружного оперативного штаба, только за последние сутки в 14 лабораториях было проведено 4316 тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии было сделано 272 505 тестов.

«В настоящее время в ПЦР лаборатории Тарко-Салинской районной больницы введен в эксплуатацию второй амплификатор, что позволит увеличить объемы проведения анализов на COVID-19 до 200 исследований в сутки и получать результаты анализов в течение 2-3 дней», — сообщили в окружном депздраве.

В департаменте здравоохранения ЯНАО подтвердили, что сроки выдачи результатов лабораторных исследований «могли быть немного увеличены». Это связано с ростом заболеваемости и тестирования лиц с признаками ОРВИ и контактных с заболевшими COVID.

Пользовательница соцсетей сообщила, что кашель, высокая температура и критически низкий уровень кислорода в Тарко-Сале «никого не волнует». В то же время, к самим врачам, на которых «сумасшедшая нагрузка», претензий у нее нет.

«Если вам нужна будет помощь, вам ее просто не окажут! — сообщила в местных группах „ВКонтакте“ пользовательница Анастасия Федорова. — Тест делают больше девяти дней! Будет вам плохо, вас не положат в больницу, потому что теста нет и КТ». По словам жительницы ЯНАО, при коронавирусе уже за пять дней возможно развитие воспаления легких, поэтому затягивание сроков диагностики создает дополнительный риск.

В медицинских учреждениях ЯНАО люди не могут своевременно получить медицинскую помощь из-за задержек с диагностикой коронавируса. Об этом сообщили в соцсетях столкнувшиеся с проблемой жители Пуровского района.

По данным оперштаба, только за сутки делается свыше 4 тысяч тестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно