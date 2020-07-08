В проблемном районе ЯНАО нашли новых кандидатов на увольнение

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В начале недели стало известно о том, что заместитель действующего мэра Андрея Нестерука Геннадий Куправа ушел в отпуск с последующим увольнением . После этого сразу нескольким СМИ источники подтвердили, что окружные власти рассматривают на его место нынешнего первого замдиректора ДПРР Антона Колодина.

Получить официальные комментарии по грядущим перестановкам на момент публикации не удалось: в окружном правительстве тему возможных перестановок никак не комментируют. Представители районной администрации утверждают, что никакой официальной информации по увольнению Куправы и назначению Колодина пока не поступало.

В отношении Микрюкова ситуация менее однозначная. Заместитель главы района по правовым вопросам в конфликтах интересов замечен не был и проверок по нему не провдилось. Однако, как утверждают источники агентства, ранее он судился с с администрацией и выиграл иск, а это может сыграть против него при формировании новой команды.

Несмотря на то, что проверка, проведенная в апреле управлением по борьбе с коррупцией в отношении Фамбуловой, стала основанием для выговора , история не закончена, утверждает ямальский общественник Алексей Шевцов. Он уже написал обращения в вышестоящие контрольные и надзорные инстанции, поэтому чиновницу могут ожидать дополнительные проверки.

«Когда Антон Колодин (потенциальный кандидат на пост главы Пуровского района — ред.) получит возможность принимать единоличные решения, он обновит команду заместителей, — сообщил инсайдер агентства. — Первыми, по кому ему предстоит принять кадровые решения — это первый заместитель Нонна Фамбулова и заместитель Олег Микрюков». По словам собеседника, на освободившиеся места Колодину придется также искать замену, однако говорить о возможных кандидатах он пока воздержался.

Среди высшего руководства Пуровского района ЯНАО после смены главы района произойдет серьезная кадровая чистка. Как рассказали URA.RU осведомленные источники во властных структурах округа, кроме Геннадия Куправы своих должностей могут лишиться Нонна Фамбулова и Олег Микрюков.

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