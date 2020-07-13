Коронавирус охватил восточные районы ЯНАО

Тундровиков Ямальского района ранее эвакуировали в обсерваторы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный прирост новых случаев коронавируса в ЯНАО за минувшие сутки показали населенные пункты, расположенные на востоке региона. Об этом 13 июля заявила глава окружного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID Татьяна Бучкова.

«Основной прирост заболеваемости дают муниципалитеты восточной части региона», — сообщила Татьяна Бучкова. По словам руководителя, в Новом Уренгое напротив, наблюдается тенденция к снижению ежедневного прироста заболевших.

В оперативном штабе отметили, что впервые коронавирус был подтвержден у двух жителей Самбурга Пуровского района. Инфекцию местные жители завезли туда из Тарко-Сале, где гостили у родственников в конце июня.

Всего за сутки в ЯНАО было выявлено 205 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период — 8 159). На сегодняшний день в больницах остаются 1013 пациентов, из них 20 — в тяжелом состоянии, 3 — в крайне тяжелом.

При этом ранее стало известно об эвакуации в обсерваторы оленеводов Ямальского района. Всего в Салехард было вывезено 24 человека, ранее контактировавших с больными COVID-19.