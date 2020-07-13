12 июля 2020
11 июля 2020
10 июля 2020

Коронавирус охватил восточные районы ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, олени, кочевники, оленевод, ямал
Тундровиков Ямальского района ранее эвакуировали в обсерваторы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главный прирост новых случаев коронавируса в ЯНАО за минувшие сутки показали населенные пункты, расположенные на востоке региона. Об этом 13 июля заявила глава окружного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID Татьяна Бучкова.

«Основной прирост заболеваемости дают муниципалитеты восточной части региона», — сообщила Татьяна Бучкова. По словам руководителя, в Новом Уренгое напротив, наблюдается тенденция к снижению ежедневного прироста заболевших.

В оперативном штабе отметили, что впервые коронавирус был подтвержден у двух жителей Самбурга Пуровского района. Инфекцию местные жители завезли туда из Тарко-Сале, где гостили у родственников в конце июня.

Всего за сутки в ЯНАО было выявлено 205 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период — 8 159). На сегодняшний день в больницах остаются 1013 пациентов, из них 20 — в тяжелом состоянии, 3 — в крайне тяжелом.

При этом ранее стало известно об эвакуации в обсерваторы оленеводов Ямальского района. Всего в Салехард было вывезено 24 человека, ранее контактировавших с больными COVID-19.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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