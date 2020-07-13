Губернатора Шумкова раскритиковали за работу в соцсетях

Эмоциональный пост Вадима Шумкова может не сработать так, как рассчитывает губернатор Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эмоциональные посты губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в которых глава региона анонсировал информационную атаку против своего правительства, могут сработать не так, как этого хотели бы власти Зауралья. Такое мнение высказали эксперты в PR и SMM.

В публикации на страницах своих аккаунтов в соцсетях Вадим Шумков утверждает, что против него заказана информационная кампания. «Наверняка будут «байки из склепа» о «конфликте с элитками» (оффшорными) и «неконструктивном поведении» (отказе платить дань). Вбросы в стиле «фсе пропало», провокации, «откровения» и компиляции от секты исповедников «Бабло побеждает зло». Где ж они были, «бескорыстные аналитеги», да «бесплатные «правдорубы» с «неполживцами» весь долгий срок, пока регион старательно и достаточно талантливо гробился и грабился, пробивая очередные днища», — пишет Шумков на своих страницах в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Медиаконсультант, преподаватель журфака МГУ Александр Амзин раскритиковал запись: «Я прочел пост, и должен признаться, что ничего не знаю о политическом конфликте в Кургане. Но что я знаю наверняка — не стоит даже утром публиковать посты, которые выглядят так, будто их написали не на трезвую голову. К сожалению, этот пост выглядит именно так».

По оценке специализирующегося на работе с соцсетями политтехнолога Платона Маматова, такой текст может прибавить Шумкову популярности среди подписчиков, но, вероятнее всего, целевой аудиторией были не они. «Если негативные публикации появятся, то они окажут свое воздействие на инвесторов, бизнесменов, федеральное руководство и так далее. У страничек губернатора и СМИ — разные аудитории», — добавил эксперт.

Еще один PR-технолог на условиях анонимности предположил, что именно такие эмоциональные публикации стали причиной, по которой Шумков отключил возможность комментариев на своей странице во «ВКонтакте». «Если говорить с точки зрения коммуникаций, я не уверен, насколько этот пост оправдан и эффективен. Это страница публичного лица, и даже если он выражал личное мнение, то это уже мнение не только его, но и правительства. Публикация спорная, лучше было бы использовать иные инструменты», — добавил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что риторика Шумкова часто удивляет зауральцев. Губернатору припоминают его заявление, что «в области больше нечего красть», а также «хватит ныть» в новогоднем обращении к жителям Курганской области.