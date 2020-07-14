Закрытые ТЦ теряют по 50 млн рублей ежедневно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сентябрьские фьючерсы североморской нефти марки Brent торгуются по 41,88 долларов за баррель (-3,14%), американская нефть WTI с поставкой в июле стоит 39,16 долларов за бочку (-3,42%). Падение цен на нефть , по мнению аналитиков брокерской компании PVM, связано с рекордным приростом случаев заражения коронавирусом в мире.

На фоне этого ослабла российская валюта. Курс доллара поднялся в цене на 24 копейки и достиг 70,97 рубля. Курс евро укрепился на 64 копейки и установился на отметке 80,50 рубля. Ближе к концу июля — началу августа угрозой для рубля может стать закрытие реестра дивидендных выплат «Газпрома», так как инвесторы зачастую конвертируют полученные дивиденды обратно в валюту, предупредил эксперт банка «Нордеа» Григорий Жирнов.

Ситуация в России

Идея налога для богатых уже реализуется в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал петицию миллионеров со всего мира , призвавших власти повысить налоговую ставку для богатых граждан, чтобы помочь странам справиться с последствиями пандемии коронавируса. Ранее российский президент Владимир Путин анонсировал повышение налога с 13 до 15% для тех, кто получает свыше пяти миллионов рублей в год. Однако, как выяснилось, в эту категорию могут попасть и те, кто решил продать недвижимость, полученную в наследство менее трех лет назад.

К осени в России разорится около 25% торговых центров, прогнозируют в Российском совете ТЦ. Дело в том, что они просто не смогут выплатить налоги после того, как в стране отменят мораторий на взыскание задолженностей. На данный момент ТЦ закрыты еще в 27 российских городах. По данным РСТЦ, закрытый торговый центр теряет около 50 млн рублей каждый день, и дальнейший простой грозит ему банкротством.

Россиянам, выполняющим задания работодателя на удаленке в нерабочее время, будут платить за сверхурочную работу, а также возмещать затраты, объяснили соответствующий законопроект в Минтруда РФ. Порядок компенсаций будет прописан в локальных нормативных актах организаций и трудовом договоре. В документах также может быть прописано согласие сотрудника на взаимодействие с работодателем в нерабочее время. Как будет осуществляться компенсация понесенных сотрудником расходов, предстоит решать в каждом конкретном случае сотруднику и работодателю, уточнил автор законопроекта думский депутат Михаил Тарасенко. По мнению экономиста Виталия Калугина, данный закон экономически неэффективен и не будет применяться на практике.

В России нет оснований для проведения деноминации рубля, заверила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, номиналы купюр в стране находятся в полном порядке. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вовсе назвала эти слухи провокацией. Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты. По его мнению, такая необходимость возникла из-за резкого роста наличных средств.

Российским призывникам продлят выплаты в размере двух тысяч рублей. Военнослужащим Росгвардии, ФСБ и органов госохраны поднимут оклады на 86 рублей. Надбавки также будут выплачиваться за саперные и водолазные работы, прыжки с парашютом, участие в тушении пожаров и работу с гостайной. Госслужащим проиндексируют зарплаты на 3% с 1 октября.

Ситуация в мире

Дефицит бюджета США за июнь текущего года превысил 864 млрд долларов, следует из данных американского Минфина. Как сообщает газета The Washington Post, это рекордные показатели. Расходы федерального бюджета в прошлом месяце превысили 1,1 трлн долларов, в то время как поступления в казну составили лишь 240 млрд долларов.

Из-за экономического кризиса в этом году число голодающих может увеличиться на 132 миллиона человек, сообщается в докладе ООН. В прошлом году с проблемой голода столкнулись примерно 700 миллионов человек.

Прогнозы и мнения экспертов

Доминирование крупных госинститутов представляет опасность для экономики России, уверен глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Стабильности российского финансового рынка, по его мнению, также угрожает рост долговой нагрузки на мировом рынке. В частности, внушительный госдолг США может оказаться критическим для доллара.

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