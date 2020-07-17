Чиновник Ространснадзора из ЯНАО покрывал семейный бизнес

Начальника Салехардского отдела покровительствовал фирме зятя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В ЯНАО высокопоставленный чиновник Ространснадзора был уволен по результатам прокурорской проверки, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. В Обь-Иртышском управлении морского и речного надзора агентству подтвердили, что речь идет о Павле Новицком, ранее возглавлявшем Салехардский линейный отдел.

«После вмешательства прокуратуры начальник Салехардского линейного отдела уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По данным ведомства руководитель лично участвовал в хозяйственной деятельности ООО «Речтранс-Ямал», надзор за которым осуществлял по долгу службы, принимал граждан на работу в организацию

Учредителем предприятия, как оказалось, является зять Новицкого. Именно поэтому чиновник скрывал факты происшествий с участием компании. Меры по устранению выявленных на предприятии нарушений не принимались, административные протоколы на компанию не составлялись.

«Новицкий имеет право подать в суд и обжаловать данное решение», — сообщили URA.RU в Обь-Иртышском управлении морского и речного надзора Ространснадзора. Связаться Салехардским линейным отделом на момент публикации не удалось.