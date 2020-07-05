04 июля 2020

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ. «Будет трудно отличить больных»

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, приемное отделение, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, коронавирус, covid, ковид, инфекционная больница, противочумной костюм
Врачам будет трудно отличить ОРВИ от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса может наступить в ноябре—декабре. При этом она может совпасть по времени с сезонной вспышкой ОРВИ. Так считает экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

«Надо понимать, что в ноябре—декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19» — цитирует врача РИА «Новости».

Он отметил, что это станет большой проблемой. Профессор уверен: к ноябрю необходимо мобилизовать систему здравоохранения. Сейчас, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны COVID по всему миру, предсказанное еще весной. Растет количество больных, например, в Индии и Китае.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что второй волны коронавируса можно избежать. Для этого, по словам Голиковой, нужно продолжать соблюдать все меры безопасности, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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