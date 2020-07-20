Пожарные тушили огонь более 8 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На ферме в деревне Кукушки Тюменской области во время пожара из-за грозы погибли 50 коров. Огонь смогли потушить спустя более чем 8 часов из-за отсутствия источника воды, сообщили URA.RU в пресс-службу МЧС по Тюменской области.

«Вызов поступил в 21.25, спустя 12 минут пожарные прибыли к месту происшествия. Их работа осложнялась жаркими погодными условиями и тем, что приходилось работать на подвозной воде», — рассказали в ведомстве. Во время тушения выяснилось, что на ферме нет источника воды, а ближайший находится за два километра от нее. К тушению привлекли пять спецмашин, две из них — их пожарных постов в ближайших населенных пунктах.

Пожар удалось остановить только на рассвете, в 5 часов 46 минут, его площадь составила три тысячи кв. м. Из-за огня была повреждена кровля и стены фермы, от дыма задохнулись 50 коров, еще 350 удалось спасти. Среди людей жертв и пострадавших нет. «На месте работают дознаватели, по предварительной причине причиной пожара стал грозовой разряд», — отметили в МЧС по Тюменской области. Сумма ущерба пока устанавливается.

Как ранее сообщало URA.RU, в 2019 году после удара молнии в тюменском поселке Боровский сгорел двухэтажный дом. Тогда огонь удалось потушить за четыре часа.