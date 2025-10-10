Зеленский обвинил погоду в снижении эффективности ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективность сил противовоздушной обороны (ПВО) снизилась из-за погодных условий. Его слова цитирует киевский еженедельник.
«Из-за погодных условий эффективность ПВО Украины снизилась на 20–30%», — передает РБК заявление Зеленского, ссылаясь на украинское издание. Зеленский высказался о работе ПВО на фоне массированных ударов российской армии.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял о намерениях наносить удары по промышленным и нефтеперерабатывающим предприятиям на территории России, отмечая рост эффективности украинских беспилотников и ракет. Эти действия, по мнению западных аналитиков, приводят к ответным атакам по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что усугубляет ситуацию с безопасностью и работой систем ПВО на фоне продолжающихся массированных ударов.
