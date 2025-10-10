10 октября 2025

Карпин: футболисту сборной России Мелехину разорвали ухо на матче с Ираном

Футболисту сборной России Виктору Мелехину разорвали ухо во время товарищеского матча с командой Ирана. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Карпин.

«Состояние Мелехина после попадания в голову нормальное. Ухо разорвано», — рассказал Карпин на пресс-конференции.

В пятницу на стадионе «Волгоград Арена» состоялся товарищеский матч, в котором сборная России одержала победу над командой Ирана со счетом 2:1. В ходе борьбы за мяч иранский футболист непреднамеренно нанес травму российскому игроку Мелехину. В голову Мелехина ударили шипы от бутс иранского спортсмена. Главный тренер национальной сборной Ирана по футболу Амир Галенои отметил, что встреча с российской командой стала значимым психологическим испытанием для его подопечных.

